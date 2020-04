Ein Team von Infektionsschutzexperten

„Hier wird seit Wochen herausragende Arbeit geleistet“, betont Landrat Günter Rosenke, der am heutigen Mittwoch beim alltäglichen „Morning Briefing“ dabei war und das gesamte Team zu einem Frühstück eingeladen hatte. „Auch wenn aktuell in allen Abteilungen der Kreisverwaltung ein großes Arbeitspensum zu bewältigen ist, so ist das Gesundheitsamt doch im Moment die Speerspitze im Kampf gegen Corona.“

Der Landrat dankte den Mitarbeitern, die durch Mannschaftsgeist und Teamwork mit dieser Ausnahmesituation bisher bestens klargekommen seien. Im Regelbetrieb bestehe das Infektionsschutzteam nur aus vier Mitarbeitern, mittlerweile sei aber die ganze Mannschaft in kürzester Zeit zu Infektionsschutzexperten fortgebildet worden, um die anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen. „Und auch die externe Verstärkung durch Verwaltungsmitarbeiter anderer Abteilungen, DRK-Kräfte, Studenten und Ärzte hilft uns, die Lage zu beherrschen“, so Rosenke, der aus vielen Telefonkonferenzen auf Landesebene weiß, dass es längst nicht überall so reibungslos läuft wie im Kreis Euskirchen.

Und weiter: „Teamchef Ramolla hat in kürzester Zeit eine starke Mannschaft aufgestellt. Die Menschen im Kreis Euskirchen wissen, dass sie sich auf unser Gesundheitsamt verlassen können!“