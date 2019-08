Einkauf vor Ort oder im Internet?

Team der Trierer Dolphins wird Meister im Wheelsoccer

Trier. Am vergangenen Wochenende fanden in Berlin in der Max-Schmeling-Halle wie jedes Jahr die bundesweiten Wheelsoccermeisterschaften statt. Der RSC-Rollis Trier reiste gleich mit drei Mannschaften (zwei Kinder- und ein Ü18-Team) und vielen Betreuern an, um an dem zweitätigen Turnier teilzunehmen.

