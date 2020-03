Einkaufsservice - ein starkes Zeichen der Solidarität

Mit diesem Einkaufsservice soll Menschen, die sich in Quarantäne befinden, zu einer Risikogruppe gehören oder aus gesundheitlichen Gründen nicht die Wohnung verlassen dürfen, geholfen werden, sich mit den Dingen des täglichen Bedarfs einzudecken, ohne dafür die Wohnung verlassen zu müssen.

JGV Malsbenden

Der JGV Malsbenden übernimmt diesen Einkaufsservice etwa für den Ort Gemünd. Personen, die den Service in Anspruch nehmen wollen, erfahren hier https://www.facebook.com/jgvmalsbenden/ wie das Ganze gehandhabt wird.

Jugendspielgemeinschaft SG Oleftal-SG 92-SV Nierfeld

Auch die aus den Sportvereinen SG Oleftal, SG 92 Hellenthal und SV Nierfeld gebildete Jugendspielgemeinschaft SG Oleftal-SG 92-SV Nierfeld bietet für alle hilfsbedürftigen Bürger aus Schleiden, Hellenthal und Kall einen kostenfreien Einkaufsservice an. Yannick Kuckelkorn, der bei der Jugendspielgemeinschaft aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, führt im Auftrag der drei Vereine ab Montag, 23. März, einen speziellen Einkaufsdienst für diejenigen durch, die die häusliche Umgebung nicht mehr verlassen sollen oder können und auf Hilfe angewiesen sind. Wer von den Angebot Gebrauch machen möchte, soll seinen Einkauf zwei Tage vorher telefonisch (Kontaktdaten angeben) oder per Email direkt bei Yannick Kuckelkorn anmelden. So bleibt genügend Zeit, um die Übergabe von Einkaufslisten und weitere Details zu klären. Die Kontaktdaten sind: 01791222669 (Telefon & Whatsapp) sowie kuckelkorn.kall@freenet.de

Kommern und Gehn

Auch in Kommern schließen sich die Bürger zusammen, um ältere Menschen in der Corona-Krise bei ihren Einkäufen zu unterstützen. Wer in Kommern und Gehn zur Risikogruppe gehört und zum Schutz vor dem Corona-Virus nicht das Haus verlassen sollte, kann jetzt den neuen Einkaufsservice nutzen. In den beiden Ortschaften haben sich in kurzer Zeit mehrere freiwillige Helfer zusammengeschlossen und das Angebot auf die Beine gestellt. „In dieser Zeit muss die Bevölkerung zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. So überstehen wir gemeinsam die Pandemie und stärken den Zusammenhalt in unseren Dörfern“, sagt Nicole Reipen, Stadtratsmitglied aus Kommern. Sie nimmt unter Tel.: 02443/58 03 Einkaufswünsche entgegen und gibt sie an die freiwilligen Helfer weiter.

Weyer und Urfey

Auch für Weyer und Urfey gibt es den Einkaufsservice. Unter den Rufnummern 02484/919305, 0160/805 986 (Björn Wassong) oder 02484/536 (Peter Wassong) sowie per Email VKWeyer@t-online.de kann man Verbindung aufnehmen bzw. Bestellungen aufgeben.

Firmenich und Obergartzem

„Das Vereinskartell Firmenich und Obergartzem sowie einige ortsansässige Verein bieten Unterstützung bei Einkäufen und sonstigen Erledigungen an“, so Anita Breuer, Geschäftsführerin des Vereinskartells. Neben älteren und immungeschwächten Personen, die zu der vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppe der Krankheit gehörten, könnten auch Menschen, die zurzeit unter Quarantäne stehen, das Hilfsangebot nutzen. Folgende Ansprechpartner stehen zur Verfügung: Elke Kläser, Tel.: 02256/7110; Gabriele Buderath, Tel.: 02256/1797; Anita Breuer, Tel.: 02256/950 279; Gabriele Keus Tel.: 02256/1465; H.-J. Wolf Telefon 02256/950640 und 0151/61427472. Zudem kann man sich an ein Mitglied der ortsansässigen Vereine oder an die Ortsvorsteher wenden. Diese werden dann den Kontakt herstellen. Informationen gibt es zudem an den Aushängen im Doppelort. mn/pp/Agentur ProfiPress

Kreis Euskirchen

Auch der Ring politischer Jugend im Kreis Euskirchen (RpJ) hilft ab sofort insbesondere Leuten aus den Risikogruppen beim Einkauf, Gassi gehen oder was sonst noch erledigt werden muss. Aktuell ist auf Grund der Verbreitung des Corona Virus jeder angehalten, wenn es irgendwie geht, zuhause zu bleiben. Das gilt vor allem für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankung. Damit diese trotzdem mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderem versorgt werden, bietet der RpJ, bestehend aus JuSos, Grüner Jugend und Jungen Liberalen, einen Abhol- und Bringdienst an. Betroffene sollen sich per Email (marvin.strick@gmx.net

Weilerswist

Die Gemeinde Weilerswist hat eine Hotline zur Koordination der Corona-Nachbarschaftshilfe für Hilfesuchende und Helfende eingerichtet. Diese ist folgendermaßen erreichbar: Dienstags: 15-17 Uhr, Donnerstags: 11-13 Uhr, Freitags: 11-13 Uhr (Karfreitag 10.04. nicht). Hotline: 0176/14546542