»Freies Impfen« am Wochenende

Deshalb wird es am kommenden Wochenende zwei besondere Impfangebote geben. So wird das Impfzentrum in Marmagen am Samstag, 28. August von 14 bis 19 Uhr »freies Impfen« anbieten. Vornehmlich sollen laut Crespin hier die Impfwilligen aus dem Südkreis angesprochen werden, da die Wege einfach kürzer seien, so Crespin. »Natürlich dürfen auch wie bisher Menschen aus dem Nordkreis das Angebot wahrnehmen«, stellt Crespin klar.

Um auch den Impfwilligen aus dem Nordkreis eine kürzere Anreise zu ermöglichen gibt es am Sonntag, 29. August ebenfalls ein »freies Impfen« in Euskirchen. Dieses findet von 11 bis 16.30 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz in Euskirchen, Jülicher Ring 32B, in direkter Nachbarschaft zur Kreisverwaltung, statt. Auch hier gilt das Angebot natürlich für Menschen aus dem gesamten Kreis.

Sollte der Andrang sehr groß sein, wird die Aktion auf das Kreishausgelände ausgeweitet. Die Aktion wird in vier Wochen am 26. September an selber Stelle und zur selben Uhrzeit wiederholt, sodass alle Impflinge ihre Zweitimpfung in Euskirchen erhalten können.

Beide Angebote richten sich laut Kreisverwaltung auch an Jugendliche ab 12 Jahren, die in Begleitung von Erziehungsberechtigten kommen.

Ein Termin muss nicht vereinbart werden, es gilt die Devise: einfach vorbeikommen und impfen lassen. Was die Impfstoffe betrifft, besteht freie Auswahl zwischen BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Für die Aufklärung und Beratung stehen Impfärztinnen und Impfärzte zur Verfügung. Wer den Termin für die Zweitimpfung nutzen möchte, muss die Unterlagen der Erstimpfung mitbringen und auf den Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung achten (vier Wochen). Sollte zur Impfung kein Impfausweis/Impfbuch vorgelegt werden können, so wird nach der Impfung ein neues Impfbuch mit Eintragung der Impfung ausgehändigt. Zur Impfung ist der Personalausweis mitzubringen. Sollten persönliche Unterlagen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe verloren gegangen sein, so ist eine Impfung dennoch möglich. Die Mitarbeiter der mobilen Impfstation werden eine Lösung zur Identifikation herstellen können.

»Wir haben den Impfstoff, das Personal und die Überzeugung, dass das Impfen wirkt, daher möchten wir nicht untätig bleiben«, so Ramers. Auch wenn das Impfzentrum am 30. September schließt, werden in Hausarztpraxen weiterhin Impfungen angeboten. Mehr: https://corona.kreis-euskirchen.de

Weitere mobile Impfaktionen sind geplant, unter anderem in verschiedenen Schulen.