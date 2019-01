Fußballkreis sucht Unparteiische

Fußballbegeisterte Menschen allen Alters können sich am Samstag und Sonntag, 2. und 3. sowie am Sonntag, 10. Februar, im Berufsbildungszentrum (BZE) in Euenheim zum Schiedsrichter oder zur Schiedsrichterin ausbilden lassen.

Wer Schiedsrichter werden will, sollte fußballinteressiert sein und selbstbewusst auftreten können. Das Mindestalter, um sich zur Schiedsrichterin oder zum Schiedsrichter ausbilden zu lassen, beträgt 14 Jahre. Angesprochen sind aber jung und alt: »Wir freuen uns sowohl über fußballinteressierte Jugendliche als auch über ehemalige Fußballer, die ihre Laufbahn als Spieler schon länger beendet haben«, erklärt Stephan Mager, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) Euskirchen. Darüber hinaus würde sich der Fußballkreis Euskirchen freuen, wenn eine Vielzahl an Mädchen und Frauen den Schritt an die »Pfeife« wagen würden. Als Schiedsrichter/in genießt man zudem einige Vorteile, wie z.B. Aufwandsentschädigungen pro Spiel, gute Aufstiegschancen auf Verbandsebene, gezielte Förderung durch den KSA sowie freien Eintritt zu Spielen der Fußball-Bundesliga.

Anmeldungen sind online auf der Verbandsseite unter www.schiri-werden.de oder direkt bei dem Öffentlichkeitsarbeiter des Kreisschiedsrichterausschusses, Mike Rieden, Tel. 0177-7804114, Mail: mike.rieden@fvm.de möglich.