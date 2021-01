â€žGemeindefreundliche Haushaltspolitik ist wichtiger denn jeâ€œ

When you Business Plans For Food Truckss from our writing service, our scholars choose the best topic for you and include updated information. Hence, the professors cant find a scope to deduct marks. Read along to know about our salient features when you buy an essay online from us. Buy Essay Online in Australia Anytime You Require Assistance Der Haushaltsentwurf 2021 umfasst Aufwendungen von ca. 400,2 Mio. Euro und Erträge in einer Größenordnung von rd. 390,2 Mio. Euro. Durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10 Mio. Euro sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entlastet werden.

Wesentlich für die Entwicklung der gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahreshaushalt sind die mit einer Steigerung von über 3,2 Mio. Euro erneut deutlich höhere Landschaftsumlage, höhere Personalaufwendungen, die Verteuerung der Erziehungshilfen und der Kindertagesstätten einschließlich Tagespflege. Erfreulich, da die Sozialaufwendungen entlastend, ist eine Gesetzesänderung aus dem September 2020, wonach der Bundesanteil für die Kosten der Unterkunft im Sozialbudget dauerhaft und rückwirkend zum 1. J_anuar 2020 um 25 Prozentpunkte erhöht wurde. Dies trägt zu einer spürbaren Entlastung der Kreisfinanzen bei.

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich im Haushalt 2021 nicht unmittelbar bemerkbar. Mehraufwendungen und Mindererträge sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren und damit für 2021 nicht kreisumlagerelevant.

Die Allgemeine Umlage reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr nach vorliegendem Haushaltsentwurf um 3,3 Mio. Euro auf rund 87,4 Mio. Euro. Dagegen steigt die Jugendamtsumlage auf ca. 72,5 Mio. Euro, was einer Erhöhung von rund 7,4 Mio. Euro entspricht. Die Umlagesätze ergeben sich aus der Division des Bedarfs durch die Umlagegrundlagen. ÖPNV- und Förderschulumlage unterliegen besonderen Berechnungsmethoden, wobei die ÖPNV-Umlage um 1,7 Mio. Euro steigt und sich die Förderschulumlage wie im Vorjahr nur leicht um lediglich rund 38.000 Euro erhöht. Bezogen auf die Umlagesätze 2021 heißt das für die Allgemeine Umlage einen Wert von 30,28 Prozent und damit ein Minus von 2,14 Prozentpunkten. Die Jugendamtsumlage entwickelt sich von 23,23 Prozent im Vorjahr auf 25,09 Prozent.

Kreis Euskirchen steht im Vergleich gut da

Im Vergleich der 31 Kreise in NRW steht der Kreis Euskirchen gut da. Bei den Umlagesätzen der Allgemeinen Umlage im Jahr 2020 entspricht der Umlagesatz von 32,42 Prozent dem 7. Platz in NRW beziehungsweise dem 3. Platz im Rheinland. Beim Aufkommen der Allgemeinen Kreisumlage je Einwohner liegt der Kreis Euskirchen mit 472,38 Euro (Vorjahr: 444,79 Euro) ebenfalls auf einem sehr niedrigen 5. Platz in NRW. Bei der Jugendamtsumlage liegen derartige Vergleichswerte zwar nicht vor, laut Kreiskämmerer Hessenius ist es jedoch allgemein bekannt, dass die Kreise in NRW, in denen eine einzige Institution die Jugendamtsaufgaben für das gesamte Kreisgebiet wahrnimmt, wirtschaftlicher arbeiten als die Regionen, in denen die Jugendamtsstruktur stark zersplittert ist.

Schwergewichte des Kreishaushaltes bleiben nach wie vor die weiter steigenden Aufwendungen des Sozial- und Jugendbereichs, die zusammen mit der Landschaftsumlage wie im Vorjahr ca. 71 Prozent des Zuschussbedarfs des aktuellen Haushaltsentwurfs bilden. Hierunter fallen insbesondere die Kindergärten und Tagespflege, die Hilfen zur Erziehung, Grundsicherungsleistungen, Hilfen zur Pflege, Pflegewohngeld, Hilfen zum Lebensunterhalt und die Eingliederungshilfen.

Vergleicht man die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre, so fällt auf, dass die Allgemeine Kreisumlage insgesamt um 9,3 Mio. Euro gestiegen ist. Die hier enthaltene Landschaftsumlage stieg in diesem Zeitraum um 16,3 Mio. Euro, während die restliche Allgemeine Umlage um 7,0 Mio. Euro gesunken ist. Im selben Zeitraum stieg die Jugendamtsumlage um 38 Mio. Euro.