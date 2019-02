Gipfeltreffen der Narren im Kreis

Prinzenempfang 2019: Tollitäten feiern mit dem WochenSpiegel

Trier. Es ist wieder soweit: Der WochenSpiegel hat am 21. Februar zum großen Prinzenempfang in die Trierer Europahalle eingeladen. Mehr als 40 Prinzenpaare, Prinzen, Prinzessinnen und Dreigestirne aus der Region feierten mit dem WochenSpiegel zusammen den Auftakt in die närrische Zeit.