Das Online-Treffen richtet sich an junge Eltern. Dozentin Miriam Nachtkamp steht ihnen in allen Fragen rund um das Baby Rede und Antwort: Mögliche Themengebiete sind die ersten Zähnchen, das Stillen und das Schlafen.

„Wegen der Corona-Pandemie gibt es für Eltern in der ersten Zeit mit ihrem Baby kaum Austauschmöglichkeiten. Wir wollen mit unserem Online-Angebot eine schöne und kostenlose Alternative anbieten", sagt Heike Iven von der DRK-Familienbildung.

Bei ihr kann man sich unter 02251/7911-44 oder unter hiven@drk-eu.de anmelden. Eine weitere Anmeldemöglichkeit besteht über die Internetseite des Rotkreuz-Kreisverbandes Euskirchen unter www.drk-eu.de/ Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer von der Dozentin. Benötigt werden ein Laptop, Tablet oder Smartphone und ein Internetzugang.

„Elternstart NRW“ ist ein Kursprogramm des NRW-Familienministeriums und Teil des Kernarbeitsprogramms „Eltern stärken – initiativ handeln“. Eltern und andere Erziehungsberechtigte dürfen im ersten Lebensjahr ihres Kindes einmal pro Kind kostenlos einen solchen Kursus besuchen.

pp/Agentur ProfiPress