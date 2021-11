fs 27. November 2021 Artikel teilen





Impfstelle im Kreishaus nimmt am 13. Dezember Betrieb auf

Terminvereinbarungen ab sofort möglich

Kreis Euskirchen. Neben den Impfstellen im Malteser-Zentrum Euskirchen (sonntags) und in der ehemaligen Eifelhöhenklinik Nettersheim-Marmagen (montags bis samstags) geht im Kreis Euskirchen eine weitere Impfstelle an den Start: Ab dem 13. Dezember wird auch im Kreishaus am Jülicher Ring 32 in Euskirchen geimpft, und zwar montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr.