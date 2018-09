»Jeder kann alles werden«, lautet die Aussage der Initiative »Klischeefrei«, dessen Schirmherrin Elke Büdenbender ist. Sie setzt sich für die klischeefreie Berufsorientierung ein, die im Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) gelebt wird. Deshalb stattete die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Einrichtung einen Besuch ab. »Wir legen in unserem Haus besonderen Wert darauf, dass Mädchen und Jungen ohne geschlechtsspezifische Unterschiede Berufsfelder erkunden«, erzählte Jochen Kupp, Vorstand des BZE und führte Elke Büdenbender durch die Räumlichkeiten.

Rund zwei Stunden informierte sie sich über das breite Angebot, besichtigte die Werkstätten und diskutierte mit Schülerinnen und Schülern über ihre Berufswünsche. »Jeder Mensch ist anders begabt und talentiert. Klischees und Rollendenken sollten daher den großen und wichtigen Schritt der Berufswahl nicht beeinflussen«, sagte Büdenbender.

Die Verwaltungsrichterin selbst hat vor ihrer Karriere als Juristin eine Ausbildung als Industriekauffrau in einem Maschinenbaubetrieb absolviert. Für sie ist es daher eine echte Herzensangelegenheit, Jugendliche beim Übergang von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen. Daher freute sie sich besonders, als bei einer abschließenden Gesprächsrunde die 16-jährige Nele, die aktuell die Marienschule in Euskirchen besucht, erzählte, dass sie später Polizistin werden möchte. Außerdem berichtete ihr Anna von ihrer Ausbildung als Schreinerin im BZE und dass sie mittlerweile bei den Nordeifelwerkstätten angestellt ist. »Viele entdecken erst bei uns ihr Interesse an Ausbildungen, die immer noch überwiegend dem anderen Geschlecht zugeschrieben werden«, ergänzt Ausbilderin Evelyn Dey.

Am Ende des Tages zeigte sich Elke Büdenbender beeindruckt vom Engagement der Einrichtung. Büdenbender: »Wir müssen vorurteilsfreie Berufsorientierung in die Praxis tragen und junge Menschen unterstützen, ihren Lebens- und Berufsweg selbstbestimmt zu gestalten. Ein Blick von außen kann dabei noch einmal ganz andere Perspektiven eröffnen«.

Initiative von Ministerien

Die Initiative Klischeefrei wurde Ende 2016 von den Bundesministerien für Bildung und Forschung und Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen. Interessierte Unternehmen, Einrichtungen und andere Organisationen sind willkommen. Alle Infos zum Mitmachen gibt es unter www.klischee-frei.de