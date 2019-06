Jetzt Vogeltränken einrichten

Daher appelliert der NABU an die Menschen im Kreis Euskirchen: „Es ist sehr wichtig, den Tieren jetzt Vogeltränken zu bieten, ganz gleich, ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon"

Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass in diesen Gefäßen das Wasser sauber bleibt. Allzu schnell könnten sich sonst Salmonellen, Trichomonade & Co. vermehren. Täglicher Wasserwechsel, Ausspülen und Sauberwischen gehörten zum Pflichtprogramm des verantwortungsvollen Vogelfreundes. Allerdings sollte keine Chemie zur Desinfektion verwendet werden. Kochendes Wasser reiche vollkommen, betont der NABU Kreisverband. Als Alternative könnten auch zwei Wasserschalen abwechselnd benutzt werden. „Wenn eine Tränke 24 Stunden am besten in der Sonne trocken steht, sind die Parasiten tot" erklärt der NABU.

Flachwasserzone im Gartenteich

Ideal ist eine Flachwasserzone am Gartenteich. Dort könnten die Vögel trinken und ausgiebig baden. „Vogelbäder gibt es im Gartenhandel. Eine flache Schüssel, ein Blumentopf-Untersetzer oder ein Suppenteller tun es aber auch", so der NAB. Wichtig sei, dass die Tränke auf einem gut einsehbaren Platz und nicht in unmittelbarer Nähe von Büschen eingerichtet werde. Sonst könne manch „Stubentiger" der fröhlichen Badeschar ein jähes Ende bereiten. „Übrigens baden Vögel auch gerne im Sand, das hilft ihnen gegen Parasiten. Wer nur einen gepflasterten Hof hat, kann dort auch ein Sandbad in einer flachen Schale einrichten", so der Naturschutzbund.