Kampfansage gegen Grippe

150.000 Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus

Trier. Der Dachstuhl eines Hauses in der Gertrud-Schloss-Straße im Trierer Stadtteil Feyen ist am 10. Oktober gegen 9.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort, brannte der Dachstuhl komplett aus. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.