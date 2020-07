Kerze vergessen: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Einsatz in Bitburg eskaliert: Polizeibeamte angegriffen

Bitburg. In Bitburg ist am 3. Juli eine Festnahme eines 67-Jährigen Tatverdächtien völlig eskaliert. Nicht nur der Mann bedrohte die Polizisten, auch augenscheinlich Unbeteiligte mischten sich in die Situation ein. Polizeioberrat Christian Hamm, Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, ist betroffen über ein solches Vorgehen. Die Polizei sucht Zeugen.