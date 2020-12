MÃ¤dchenkalender ist unterwegs

Verkaufsaktion für die Hilfsgruppe

Kall. Zugunsten der Hilfsgruppe Eifel findet ab dem 11. Dezember am Rewe-Center in Kall ein Weihnachtsbaumverkauf statt. In Zeiten der Corona-Pandemie beklagt die Hilfsgruppe Eifel seit dem Frühjahr einen drastischen Rückgang der Spenden. Deshalb hat sich die Kaller Kinderkrebshilfe dazu entschieden, dem negativen Spendentrend wieder durch einen Weihnachtsbaum-Verkauf…