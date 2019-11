Mahnfeuer in der Eifel

Es war nicht das einzige Mahnfeuer, das in der Eifel brannte. Auch in Keldenich, am Kreisverkehr in Zingsheim, in Lückerath, Holzmülheim, Hüngersdorf, Holzheim und vielen anderen Orten entzündeten die Bauern Rundballen aus Stroh, um mit dem flammenden Protest zum einen ihre demonstrierenden Kollegen in Berlin zu unterstützen und zum anderen faire Preise und vernünftige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft einzufordern. "Wir baden doch immer nur das aus, was die Politik uns vorgibt. Unter dem Strich kommt für uns nie ein Mehrerlös heraus", so der Tenor unter den Bauern, die auf den andauernden Preisverfall für ihre Produkte verweisen. Landwirt Hubert Bresgen aus Nöthen erklärt im Video, worum es den Bauern unter anderem geht.