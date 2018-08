Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Prüm. Unbekannte Sprayer haben in letzter Zeit immer wieder Graffiti entlang des Prümtal Radweges gesprüht. In insgesamt acht Fällen tauchten die Graffiti in Pronsfeld, Lünebach, Pittenbach oder Prüm auf. Die jüngste Hinterlassenschaft steht laut Polizei vermutlich damit in Zusammenhang: In der Nacht vom 6. auf den 7. August waren die Sprayer in Prüm zwischen den Ortsteilen Niederprüm und Weinsfeld unterwegs. Die Unbekannten haben in der Nacht die Brückenpfeiler der A60 Prümtalbrücke mit den Buchstaben »E-T-K-E« sowie ein Stromhäuschen des RWE mit der Aufschrift »Ten Tekkels 2018« besprüht. Es sei bereits ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06551/9420.Unbekannte Sprayer haben in letzter Zeit immer wieder Graffiti entlang des Prümtal Radweges gesprüht. In insgesamt acht Fällen tauchten die Graffiti in Pronsfeld, Lünebach, Pittenbach oder Prüm auf. Die jüngste Hinterlassenschaft steht laut Polizei…

weiterlesen