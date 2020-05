Mehrere Anzeigen nach Hundebissen

Am Montagabend, 25. Mai, 19 Uhr, erstattete eine 50-Jährige aus Mechernich Strafanzeige. Nach eigenen Angaben war sie fußläufig auf der Martinstraße in Zülpich unterwegs. Als sie an einem Wohnhaus vorbeiging, bemerkte sie die dort offenstehende Eingangstür. Unvermittelt kam ein Hund (Größe eines Schäferhundes) aus dem Haus auf sie zugelaufen. Der Hund biss die Mechernicherin in den Bauch. Der Halter des Hundes rief unverzüglich sein Tier zurück und hinterließ seine Personalien. Sie begab sich zur Polizeiwache und wurde von dort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie jetzt durch eine Online-Anzeige des Geschädigten bekannt wurde, joggte ein 22-Jähriger aus Bad Münstereifel am 21. Mai, um 11.50 Uhr, auf dem Veynauer Weg. Ihm kam nach eigenen Angaben eine 52-Jährige mit ihrem Hund entgegen. Dieser wurde an einer langen Leine geführt. Als der Läufer an beiden vorbeilief, biss der Hund den Münstereifeler in einen Oberschenkel.