Mehrkämpfer verteidigen ihren Deutschen-Meister-Titel

In Zella-Mehlis fanden die einzigen diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten der Seniorenklassen statt. Dieser Wettkampf wird in Form eines Fünfkampfs (Diskuswerfen, Weitsprung, Speerwerfen, 200 m und 1500 m) ausgetragen. Als Titelverteidiger reisten drei Athleten des TV Rheinbach – Peter Kerpen aus Bad Münstereifel, Michael Chavet aus Satzvey und Stephan König aus Adenau – nach Thüringen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie die Mannschaftsmeisterschaft in einer knappen Entscheidung gewonnen.

Stephan König und Peter Kerpen gingen in der stark besetzten Altersklasse M50 an den Start. Besonders im Weitsprung und in den Läufen wussten die beiden zu überzeugen. König erreichte mit insgesamt 2.702 Punkten den siebten Platz, Kerpen wurde mit 2.510 Punkten Elfter.

In der Altersklasse M55 trat Michael Chavet im teilnehmerstärksten Feld dieser Meisterschaften an. Bereits nach der zweiten Disziplin lag er in Führung und konnte diese durch starke Leistungen im Weitsprung und in den Würfen sogar noch ausbauen. In der Endabrechnung gewann er mit ausgezeichneten 3.237 Punkten wie im letzten Jahr die Silbermedaille in der Einzelwertung.



Die Goldmedaille gab es für die drei Rheinbacher in der Mannschaftswertung. Hier setzten sie sich als Deutscher Meister mit einem Vorsprung von fast 400 Punkten gegen die Konkurrenz durch.



König: 2.702 Punkte (24,77; 5,10; 28,74; 26,97; 5:30,57)

Kerpen: 2.510 Punkte (24,45; 4,81; 26,87; 28,23; 5:26,42)

Chavet: 3.237 Punkte (36,89; 5,27; 36,59; 28,04; 6:09,44)