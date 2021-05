Mitzählen bei der "Stunde der Gartenvögel"

„Unsere Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal deutlich verstärkt. Über das große Interesse an der heimischen Natur freuen wir uns sehr“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Immer mehr Menschen haben offenbar Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür”. Alleine 2020 hat sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Mehr als 161.000 Menschen haben 2020 mitgemacht und aus rund 107.000 Gärten über 3,2 Millionen Vögel gemeldet.

Rekordzahlen im Kreis Euskirchen

Rekordzahlen gab es auch bei der “Stunde der Gartenvögel” im Kreis Euskirchen, so Günter Lessenich, Internetredakteur beim NABU Euskirchen. 467 Teilnehmer hatten 2020 an der Vogelzählung teilgenommen. Aus 317 Gärten und Parks wurden 11.068 Vögel gemeldet. Das gab es bisher im Kreis Euskirchen noch nicht. Über diese Zahlen freut sich der NABU Euskirchen sehr.

Die große Datenmenge aus den Zählungen ergibt ein genaues Bild von Zu- und Abnahmen der Vogelwelt in unseren Gärten und Parks. Im vergangenen Jahr musste ein plötzlicher Bestandseinbruch bei den Blaumeisen um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. Hauptursache dafür war eine in Deutschland neue Bakterieninfektion, die im März und April zu einem Massensterben der beliebten Gartenvögel geführt hatte. „Die kommende Zählung wird Aufschluss darüber geben, ob die Blaumeisen die Verluste durch erfolgreiche Bruten ausgleichen konnten. Leider ist es ebenso möglich, dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt“. „Aktuelle Meldungen deuten darauf hin, dass die Epidemie auch in diesem Frühjahr wieder zuschlägt – allerdings weiter nördlich als im Vorjahr.“

Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse. „Jetzt steht die Stunde der Gartenvögel vom 13. bis 16. Mai 2021 unmittelbar bevor, eine Aktion, bei der jeder mit seiner Vogelzählung zu einer großen wissenschaftlichen Vogelzählung beitragen kann“, so Günter Lessenich.

Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der Wintervögel“, handelt es sich dabei um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden kann. Die Beobachtungen können am besten online unsere Homepage www.nabu-euskirchen.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 24. Mai.

Und zur Vorbereitung und um den Spaß und die Vorfreude auf die Aktion zu erhöhen, hat der NABU Euskirchen auf seiner Internetseite ein paar Tipps, Teilnahmebögen und Videos vorbereitet oder verlinkt.

Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag auf www.nabu-euskirchen.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden.

„Und schauen Sie immer mal wieder auf unserer Internetseite vorbei, wir werden die Beiträge immer wieder aktualisieren und ergänzen!“

Viel Spaß bei der Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ und beim Naturschutz auf Balkon und im Garten.

Das gibt es zu gewinnen

Natürlich steht die Freude an der Vogelwelt im Vordergrund. Doch die Teilnahme an der Stunde der Gartenvögel kann sich auch auf andere Weise lohnen. Der NABU verlost zwei Ferngläser „Tringa“ 10X42 von Vivara als Hauptgewinn und weiter wertvolle Gewinne.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Preise werden per Post zugeschickt.