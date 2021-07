Müllentsorgung läuft auf Hochtouren

In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen erfolgt am kommenden Samstag, 31. Juli, eine weitere Sonderabfuhr in Blankenheim, Dahlem, Mechernich und Weilerswist. Anwohner können dort ihren Sperrmüll an die Straße stellen. Zusätzlich wird auch Restmüll (NUR Säcke, KEINE Tonnen möglich) abgeholt. Im Ortsteil Hollerath der Gemeinde Hellenthal erfolgt nächste Woche die geplante Papiersammlung. Schönmackers bittet um Verständnis, dass es durch die Hilfe für die vom Hochwasser betroffenen Haushalte auch in anderen Regionen teilweise zu Verzögerungen bei den regulären Abfuhrterminen kommen kann.

Müllentsorgung in Schleiden

Nach Mitteilung der Stadt Schleiden kann die Kommune nicht länger leisten, dass der durch das Hochwasser entstandene Abfall in allen Straßen abgeholt wird. Daher sei dieser Abfall wieder selbstverantwortlich zum Abfallwirtschaftszentrum nach Strempt zu bringen, Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr, Samstag o bis 12 Uhr. Aktuell kann die Entsorgung des durch das Hochwasser entstandenen Abfalls dort kostenfrei erfolgen.

Die Bitte der Stadt lautet: »Stellen Sie keinen weiteren Müll an die Straßen und bisherigen Sammelplätze, da diese Flächen teilweise schon geräumt sind oder in den nächsten Tagen geräumt werden.« Zudem müsse die Verkehrssicherheit in den öffentlichen Verkehrsflächen wiederhergestellt werden. Von Müllbergen würde immer wieder eine neue Gefahr ausgehen. Sobald der Driesch in Schleiden und der Marienplatz in Gemünd geräumt und gereinigt sind, werden dort Container aufgestellt, in denen durch das Hochwasser entstandener Abfall kostenfrei entsorgt werden kann. Achtung: Der Müll muss getrennt eingeworfen werden. Die Container werden im Anschluss von der Stadt Schleiden abgefahren.

Die reguläre Sammlung der Firma Schönmackers soll zukünftig regulär zu den im Abfallkalender der Stadt Schleiden ausgewiesenen Terminen stattfinden. Aufgrund der Sperrmüllmengen ist es nicht möglich, an den Samstagen zusätzlich E-Schrott zu entsorgen. Eine kostenlose Abgabemöglichkeit besteht am Abfallwirtschaftszentrum. Ersatz-Mülltonnen können kostenlos per Mail über steueramt@schleiden.de bestellt werden. Sofern dies nicht möglich sein sollte, kann die Bestellung auch telefonisch unter 02445 89-410 erfolgen. Für die Frage, was man mit kontaminiertem Schlamm beispielsweise im Garten machen soll, ist der Kreis Euskirchen als untere Naturschutzbehörde zuständig und bereits diesbezüglich angefragt. Die Stadt Schleiden wartet aktuell noch auf eine Rückmeldung.

Müllentsorgung in Mechernich

Die Stadt Mechernich bittet die Bürger, nichts mehr auf die bekannten großen Müllsammelplätze zu bringen. »Wir sind gerade dabei alle zwanzig Plätze im Stadtgebiet zu räumen«, teilt Mechernichs Ordnungsamtsleiterin Silvia Jambor mit. Wer noch Sperrmüll von der Flutkatastrophe entsorgen muss, kann sich zum Sonderabfuhrtermin der Firma Schönmackers anmelden. Sie fahren am Samstag, 31. Juli, die vom Hochwasser betroffenen Gebiete und Haushalte an. Allerdings konkret nur diejenigen Haushalte, die sich vorab für die Sonderabfuhr angemeldet haben. Die Anmeldung nimmt bis spätestens Donnerstag, 29. Juli, 12.30 Uhr, Sabine Floß unter (02443) 49-4152 oder s.floss@mechernich.de bei der Stadtverwaltung entgegen. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, appelliert der Kreis Euskirchen: »Die Sonderabfuhrtermine betreffen nur die vom Unwetter am stärksten geschädigten Haushalte. Stellen Sie bitte keinen Sperrmüll raus, wenn Sie kein Überschwemmungsopfer sind.« Silvia Jambor betont: »Hochwassergeschädigter Hausrat kann dimmer noch beim AWZ in Strempt abgegeben werden. Allerdings ist mit Wartezeiten zu rechnen.«