Müllfasten: Wer macht mit?

Die Erzeugung von Haushaltsabfällen entsteht meist beim Einkauf. Hier hat jeder Bürger die Wahl eine „abfallarme“ oder „abfallreiche“ Entscheidung zu treffen. »Zugegeben – es ist nicht immer leicht, wenn man beispielsweise Verpackungsmüll einsparen will, aber auch nicht unmöglich. Ein ‚Zero-Waste-Lebensstil‘ funktioniert nicht von heute auf morgen, doch selbst die Reduzierung von Abfall in einigen Bereichen des Lebens hat Einfluss auf unsere Umwelt. Und denken Sie daran: Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern«, sagt Karen Beuke von der Abfallberatung des Kreises Euskirchen.





Müllfasten und Gewinnen

Um noch stärker für das Thema Müllvermeidung zu sensibilisieren startet die Abfallberatung des Kreises Euskirchen zwei Gewinnspiele zum Müllfasten. »Sie haben Ideen zur Abfallvermeidung? Wollen gerade die Fastenzeit nutzen, um mit kleinen Änderungen weniger Müll im Alltag zu erzeugen? Zeigen Sie uns Ihre Idee auf Facebook oder Instagram! Werden Sie Teil der nachhaltigen Abfallvermeidungskampagne im Kreis Euskirchen!«, ruft Karen Beuke zur Teilnahme am Gewinnspiel auf.

Mitmachen kann man sowohl über Facebook als auch über Instagram. Zur Teilnahme über Facebook muss man einfach den Kreis Euskirchen auf Facebook www.facebook.com/KreisEuskirchen abonnieren (folgen), den Gewinnspielbeitrag liken und unter dem Beitrag ein Foto von der eigenen Idee zur Abfallvermeidung posten und diese kurz beschreiben.

Zur Teilnahme am Instagram-Gewinnspiel muss man ebenfalls den Kreis Euskirchen auf Instagram www.instagram.com/kreis_euskirchen abonnieren (folgen), den Gewinnspielbeitrag liken und unter dem Beitrag ein Foto von seiner Idee zur Abfallvermeidung posten und diese kurz beschreiben.

Zu gewinnen gibt es auf beiden Plattformen Einkaufsgutscheine über 50 Euro für einen lokalen biologisch-dynamischen Landbaubetrieb in Zülpich (Plätze 1 bis 3) und jeweils ein Buch für ein nachhaltigeres Leben, das die Gewinner sich aus mehreren Büchervorschlägen frei aussuchen können (Plätze 4 bis 10). Teilnehmen können Bürger mit Wohnsitz im Kreis Euskirchen. Weitere Gewinnspielbedingungen und alle Preise finden Sie unter https://www.kreis-euskirchen.de/umwelt/abfall/gewinnspiel.php



Die Abfallberatung des Kreises Euskirchen beantwortet gerne Fragen zum Thema. Ansprechpartnerin: Karen Beuke (Telefon 02251 – 15 – 371; E-Mail: karen.beuke@kreis-euskirchen.de)