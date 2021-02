Polizei kÃ¼ndigt weitere Kontrollen an

Want to get a high grade for your essay but dont have time for it? We are ready to help! Professional http://www.infotel.cz/?quotation-in-essay-writing writing service at a low price. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, sollen insbesondere die bekannten Gefahrenstellen, bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeit, konsequent überwacht werden. Wie auch schon in der Vergangenheit wird ein zusätzlicher Fokus auf technische Veränderungen, nicht nur auf Zweiräder, gelegt. Die vorhandenen technischen Geräte (Geschwindigkeitsmessgeräte, Dezibel-Messer etc.) werden, wie bereits bei zurückliegenden Kontrollen, gezielt eingesetzt. Damit will die Kreispolizeibehörde Euskirchen schon zu Beginn der ersten warmen Frühlingstage deutlich machen, dass erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer nicht toleriert und unmittelbar geahndet werden.

find more - Papers and resumes at most attractive prices. put out a little time and money to receive the dissertation you could not even think "Unser schützender Blick soll erholungssuchenden Besuchern des Kreises Euskirchen, die als Wanderer oder nicht-motorisierte Zweiradnutzer auf den Ausflugsrouten unterwegs sind, einen ungefährdeten Aufenthalt in unserem Kreis ermöglichen", heißt es in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde.