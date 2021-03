Polizei warnt vor vermeintlicher SMS-Paketbenachrichtigung

Tipps der Polizei:

- Machen Sie regelmäßig ein Backup.

Haben Sie die Schadsoftware bereits heruntergeladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus,

- Informieren Sie Ihren Provider, - Versuchen Sie im abgesicherten Modus, die nicht gewollte App zu deinstallieren,

- Prüfen Sie die Möglichkeit, ohne den Verlust von wichtigen Daten, das Smartphone in den Werkszustand zurückzusetzen.

Bislang seien nur Fälle von Geschädigten bekannt geworden, die das Android-Betriebssystem benutzen. Nach Einschätzung der Experten der Kriminalprävention sei es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis sich Betrüger auch auf andere Betriebssysteme spezialisieren werden.