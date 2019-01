Projekt soll Bürger vernetzen

Denn »BUNT« (Börde Unterstützungsnetzwerk Teilhabe) lautet der Name des Projektes, das Bürger vernetzen, begleiten und unterstützen soll. An zwei Standorten - im kath. Familienzentrum St. Peter Im Wingert in Zülpich und im DRK-Familienzentrum Weilerswist-Süd - möchte der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen mit Hilfe von LEADER bunte Angebote für Neubürger, Alteingesessene und Flüchtlinge anbieten. Das können Familiencafés, Bürger-Stammtische, Kultur- und Freizeitangebote und vieles mehr sein. »Hauptsache sie machen Spaß. Denn nur so können Vorurteile abgebaut werden«, ergänzt der Projektverantwortliche Carsten Düppengießer.

Ab Herbst soll ein Leporello verteilt werden, das alle Angebote auf einen Blick zeigt. Zunächst aber müsse die Sozialraum-Analyse abgeschlossen werden, mit der ermittelt wird, welche Angebote die Bürger interessieren könnte.

Ehrenamtler sind gefragt

Im nächsten Schritt heißt es dann: Ehrenamtler suchen, die sich mit ihrer Kompetenz, ihrem Netzwerk und ein wenig Zeit einbringen. »Die Menschen in Zülpich sind sehr engagiert, wir haben allein von der Pfarrgemeinde aus rund 600 Ehrenamtler«, erzählt Claudia Rumbach, Verwaltungsleiterin der Pfarrgemeinde Zülpich-Veytal. Heinz Oberrem, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Weilerswist kündigt an: Ich werde nicht davor zurückschrecken, mit den mir bekannten Ehrenamtlern ein persönliches Gespräch zu führen und sie von dem Projekt zu überzeugen«.

Förderung über drei Jahre

Auch Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen ist sich sicher, dass das LEADER-Projekt, das mit insgesamt 124.748,66 Euro von der Bezirksregierung Köln über drei Jahre bezuschusst wird, von Erfolg gekrönt sein wird. In diesen drei Jahren möchte der Caritasverband den Bürgern das nötige Rüstzeug an die Hand geben. »Ziel ist es, dass sich die Menschen in dieser Zeit untereinander so gut vernetzen, dass die niedrigschwelligen Angebote auch über die drei Jahre hinaus stattfinden«, ergänzt Martin Jost vom Caritas-Vorstand.

Infos für Interessierte

Die Koordination der Angebote im Rahmen des Projektes »BUNT« übernimmt zukünftig Lydia Honecker, die auch über die drei Jahre Ansprechpartnerin für Ehrenamtler und Interessierte sein wird. Erreichbar ist sie unter Tel. 02251-79474-10, per Mail an: lydia.honecker@caritas-eu.de