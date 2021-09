Punkte sammeln bei der Jobsuche

Erstmals findet die Jobmesse Euskichen in diesem Jahr nicht in der Kreisstadt statt. »Für die Stadt Euskirchen und für uns als Messeveranstalter ist es natürlich tragisch, dass das City-Forum aufgrund der Flutschäden nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung steht«, sagt Marco Berndt. Mit dem Hugodrom im Zikkurat in Firmenich habe man einen adäquaten Ersatz als Veranstaltungsort für die Jobmesse gefunden, so Berndt.

Auch in diesem Jahr zeichnen Berndt Medien als Veranstalter und der WochenSpiegel und Blickpunkt als Organisatoren für die Jobmesse verantwortlich. »Rund 30 Aussteller haben sich bisher zur Jobmesse angemeldet – Tendenz steigend. Viele Arbeitgeber haben in den letzten Jahren unser Messeformat zu schätzen gelernt«, betont Marco Berndt. »Hier haben sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Möglichkeit direkt in Kontakt zu treten. Die Messe ist die Chance bei einen Unternehmen den sprichwörtlichen Fuß in die Tür zu bekommen«, ergänzt Wochenspiegel-Anzeigenleiter Thomas Pelzer. Viele Arbeitgeber müssten heutzutage eine Flut von Bewerbungsmappen durcharbeiten. »Auf der Messe hingegen kann man schon im ersten persönlichen Gespräch wichtige Punkte sammeln«, sagt Pelzer.

Aussteller und Messepartner ist die Krankenkasse BIG direkt. »Wir freuen uns sehr, dass die Jobmesse Euskirchen in diesem Jahr wieder durchstarten kann. Die BIG direkt gesund unterstützt den Event von der ersten Stunde an, damals noch als actimonda Krankenkasse. Gemeinsam haben wir die Veranstaltung wachsen gesehen und spüren das Vertrauen der Unternehmen und Menschen in die Jobmesse. Als Krankenkasse wissen wir genau, wie wichtig es für die Gesundheit ist, den perfekten Beruf für sich zu entdecken. Wenn die Work-Life-Balance stimmt, fühlen sich Körper und Seele wohl. Natürlich ist es immer noch notwendig, auf Abstand und Hygiene zu achten. Da machen die Veranstalter einen guten Job und sorgen für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Aussteller. Vielen Dank dafür«, sagt Ralf Steinbrecher, Pressesprecher der BIG direkt. Zudem wird es bei der Jobmesse wieder ein Rahmenprogramm geben. Darunter auch interessante Vorträge in der BIG-direct-Lounge.

Die Jobmesse Euskirchen am 7. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, findet unter größtmöglichen Corona-Schutzvorkehrungen statt. »Wir haben ein detailliertes Konzept zur Einhaltung der Corons-Schutzverordnung erstellt«, sagt Marco Berndt. So werden beispielsweise die Messestände mit dem erforderlichem Mindestabstand platziert. Für Besucher und Aussteller gilt die Drei-G-Regel (Geimpft, genesen oder negativ getestet). Während der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht. »Ein spezielles Check-in-System garantiert zudem, dass die maximal zulässige Besucherzahl nicht überschritten wird und gewährleistet zudem die Rückverfolgbarkeit«, erklärt Marco Berndt.

Registrierung erleichtert Nachverfolgung

Für den Check-In sollte man sich bereits im Vorfeld registrieren. Möglich ist das für Messebesucher unter https://eveeno.com/besucherjobmesseeu oder durch Einscannen des QR-Codes in der Bildergalerie. Der Messebesuch bleibt natürlich wie gewohnt kostenfrei.

Infos: www.jobmesse-euskirchen.de