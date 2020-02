Sabine stürmte über die Eifel

Das Sturmtief Sabine beschäftigte die Rettungskräfte im Kreis Euskirchen von Sonntag bis Montag, 9./10. Februar, die ganze Nacht hindurch. Die Nachwirkungen sind auch momentan noch spürbar, denn zahlreiche Straßen im Kreisgebiet sind derzeit noch gesperrt. Aktuell sind dies nach Mitteilung des Kreises Euskirchen die Kreisstraßen:

K 43 Hüngersdorf-Ripsdorf

K 45 Eschweiler – Weiler am Berge

K 50 Hummerzheim – Odesheim

K 57 Daubiansmühle – Kreisgrenze

K 59 Zingsheim – Nettersheim

K 69 Nonnenbach – Ahrmühle

K 76 Paulushof – L204 (Schmidtheim)

K 79 Tondorf – Falkenberg

"Die Straßen", so der Kreispressesprecher Wolfgang Andres, "werden voraussichtlich noch einige Zeit gesperrt bleiben, da es aufgrund des andauernden Sturmes zu gefährlich ist, die Bereiche zu befahren bzw. die Schäden zu beseitigen." Zahlreiche Schüler und Kindergartenkinder blieben am Montagmorgen wegen "Sabine" zuhause. Die Kitas der AWO blieben im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie auch viele Schulen, so etwa in den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Mechernich. Im Stadtgebiet von Bad Münstereifel sowie in Teilen der Stadt Mechernich war in einigen Orten der Strom - teils auch für längere Zeit - ausgefallen. Auch die Bahnstrecke nach Bad Münstereifel musste wegen eines umgestürzten Baums gesperrt werden.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Euskirchen sind derzeit außerdem folgende Landes- und Bundesstraßen im Kreis Euskirchen gesperrt:

L 61 Satzvey - Mechernich (vermutlich bis Mittag)

L 162 Frauenberg (Streckenabschnitt vor Frauenberg)

B 266 Vogelsang - Einruhr (vermutlich bis Mittag)

L 249 Wolfgarten - Heimbach (ganztägig)

L 110 Dahlem - Neuhaus

L 204 Schmidtheim - Milzenhäuschen

L 113 Wasserscheide - Scheuerheck, Kreisverkehr L234

L 234 Kreisverkehr L498 - Abzweig Rodert

L 498 Kreisverkehr L234 - Scheuren

In der Stadt Euskirchen sind aktuell die Gerberstraße, die Straße Am Kahlenturm und die Jahnstraße gesperrt.