Schwere Schäden im Netz der Bahn

Update Hochwasser:Weiter kein Strom in Ehrang

Ehrang. Das Hochwasser im Trierer Stadtteil Ehrang geht seit Freitagmorgen zurück, der Pegelstand der Kyll ist gesunken. Die Lage ist dennoch weiterhin angespannt. Am höchsten steht das Wasser auch am Freitagnachmittag noch in einzelnen Bereichen der Merowingerstraße. Mit Hilfe des THW und zahlreicher Feuerwehren arbeiten die Bewohner in Ehrang daran, ihre Keller leer zu pumpen und die Häuser vom Schlamm zu befreien. Die Stadtwerke arbeiten weiterhin daran, die Stromversorgung im Stadtteil sukzessive wiederherzustellen, was aber wohl noch einige Zeit - vermutlich bis Sonntag - dauern wird. Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr gegenüber dem Wochenspiegel erklärte, sind die Schäden im Stadtteil noch nicht zu beziffern. Zahlreiche Autos sind mit Wasser vollgelaufen und fast alle Keller und viele Erdgeschosswohnungen sind von den Hochwasserfluten stark beschädigt worden. Wegen der hochwasserbedingten Absperrungen in Ehrang muss weiterhin weiträumig mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Unsere Fotos zeigen einige Eindrücke aus der Merowingerstraße und dem Ortskern von Ehrang sowie den Verkehrsumleitungen am Freitagnachmittag.