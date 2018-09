Silber für Billig, Bürvenich und Frohngau

Das mit Spannung erwartete Ergebnis im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ liegt vor: Silbermedaillen gab es für Billig, Bürvenich und Frohngau, eine Bronzemedaille für Floisdorf. Dazu gab es weitere Sonderpreise für die Dörfer. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, freute sich Landrat Günter Rosenke. „Ich bin stolz auf unsere vier Dörfer, die den Kreis Euskirchen würdig vertreten haben.“

Anfang Juni hatten die vier Dörfer die Fachjury zu Gast, nachdem sie sich als Sieger auf Kreisebene 2017 für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert hatten. Am Sonntag wurden nun die lang erwarteten Ergebnisse verkündet. Gemeinsam verlasen die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, Ursula Heinen-Esser, und der Präsident der Landwirtschaftskammer NRW, Karl Werring, die Namen der Dörfer, die mit Bronze-, Silber- oder Goldmedaillen ausgezeichnet werden, sowie die Träger der Sonderpreise. Hierbei wurde betont, dass alle Teilnehmer am Landeswettbewerb bereits Sieger sind, da sie sich als die besten Dörfer ihrer Kreise für den Landeswettbewerb qualifiziert hatten. Eingebettet war die Ergebnisverkündung in den Düsser Bauernmarkt, so dass die Dörfer, die fast alle Vertreter nach Bad Sassendorf geschickt hatten und zum Teil komplett angereist zu sein schienen, ihre Erfolge direkt vor Ort in ansprechender Kulisse feiern konnten.

Die Preisverleihung für das Rheinland findet am 24. November in der Festhalle Oberbruch (Kreis Heinsberg) statt.