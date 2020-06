fs 03. Juni 2020 Artikel teilen





Spendenplattform „Herz und Energie“ ist online

Corona-Hilfe für den Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen. Gemeinsam helfen in Corona-Zeiten: Die Spendenplattform www.herz-und-energie.de ist jetzt online. Sie unterstützt mit der Hilfe möglichst vieler Menschen vor Ort die Vereine, gemeinnützigen Organisationen und Projekte im Kreis Euskirchen. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Günter Rosenke möchte e-regio gemeinsam mit den Bürgern und den Partnern Kreis Euskirchen und KreisSportBund Euskirchen all jenen Einrichtungen im Kreis finanziell helfen, die entweder selbst durch die Coronakrise in ihrer Existenz bedroht sind, oder aber Menschen unterstützen, die wegen der Pandemie in Not geraten sind.