Stephan Brings: Blutspende rettete seiner Mutter das Leben

Seit 2019 ist Stephan Brings, Bassist und Sänger der gleichnamigen Kölner Rockband »Brings«, Schirmherr über die Blutspende des Roten Kreuzes und die Blutspender im Kreis Euskirchen. In der Corona-Krise bittet der Wahl-Mechernicher jetzt alle Mitbürger im blutspendenfähigen Alter ab 18, ihren Lebenssaft für das Überleben anderer zu spenden.

In seiner Familie sei gerade die Mutter während einer Krebstherapie mit Blutpräparaten behandelt und gerettet worden, sagte Stephan Brings bei einem Fototermin im Rotkreuzzentrum Euskirchen gemeinsam mit der Blutspende-Beauftragten Edeltraud Engelen, dem Rotkreuz-Kreisgeschäftsführer Rolf Klöcker und Bereitschaftsleiter Daniel Pöthmann.

Dabei warb Brings eindringlich für die nächsten Blutspendetermine im Kreis: »Geht zur Blutspende, sie ist ein absolutes Muss, Blut rettet Menschenleben und ist durch nichts anderes zu ersetzen.« Dabei bekannte er freimütig: »Meiner Mutter Dietlinde «Diddi» ist vor nicht allzu langer Zeit durch Blutspenden das Leben gerettet worden!«





»Noch positiver und emotionaler«

Er sei schon vorher selbst Blutspender einer Kölner Klinik gewesen und habe der Blutspende immer sehr positiv gegenübergestanden, so Stephan Brings, »aber jetzt ist es mir noch wichtiger und emotionaler, wenn die eigene Mutter durch das Blut anonymer Spender ihr Leben wiedergewinnt.«

19 Prozent der Blutspenden finden heute in der Krebstherapie Verwendung, das ist der größte Einzelposten«, so die Blutspende-Beauftragte Edeltraud Engelen. 16 Prozent Blutspenden würden bei der Behandlung von Herzerkrankungen gebraucht, 16 bei Magen-Darm-Krankheiten, zwölf Prozent nach Verletzungen.

»Insgesamt«, so Kreisgeschäftsführer Rolf Klöcker, »werden in Deutschland täglich 15.000 Liter Blut gebraucht.« Die größte Charge stamme aus Blutspenden beim Roten Kreuz, das die Blutspender seit jeher sehr freundschaftlich begleitet, sie nach den Spenden bewirtet und sie grundsätzlich, aber auch bei jährlichen Blutspenderehrungen als »anonyme Lebensretter« besonders ehrt und verehrt.

Klöcker dankte Stephan Brings in dem Zusammenhang für die Übernahme der Schirmherrschaft über die Blutspenden und Blutspender im Kreis Euskirchen: »Ich war begeistert, als Stephan anlässlich unserer Jahresausausklang-Feier Ende 2019 zu dem Motto «Os Sproch es Menschlichkeit» inoffiziell diese Schirmherrschaft zugesagt hat.«

Umso mehr ist Klöcker glücklich, dass es der Blutspende-Beauftragten Edeltraud Engelen nunmehr gelungen ist, Stephan Brings dauerhaft ans Rote Kreuz und die Blutspende zu binden. Chancen, den bekannten Kölner Rockmusiker und Wahl-Eifeler selbst beim Blutspenden anzutreffen, haben Spender bei der Rotkreuz-Blutspende am Dienstag, 7. April, von 15.30 bis 20 Uhr in der Bürgerhalle Kommern.

Termine können online gebucht werden

Wer einen Blutspendetermin buchen möchte, kann diesen unter dem Stichwort des jeweiligen Ortes auf www.blutspendedienst-west.de/Blutspendetermine tun.

Die nächsten Termine im Kreis Euskirchen:

- Donnerstag, 4. Februar, 15 bis 20 Uhr, im Rotkreuzzentrum Euskirchen, Jülicher Ring.

- Freitag, 5. Februar, 15 bis 19.30 Uhr in Hellenthal, Hauptschule, Kalberbenden 14.

- Dienstag, 9. Februar, von 16.30 bis 20 Uhr in der Kirchheimer Grundschule, Einsteinstraße 35 bis 37.

- Dienstag, 23. Februar, 17 bis 20 Uhr in Arloff, Mehrzweckhalle, Im Floting, und von 15 bis 19.30 Uhr in Schleiden, Hauptschule, Am Mühlenberg 1.

- Donnerstag, 25. Februar von 15.30 bis 20 Uhr im Rotkreuzzentrum Mechernich, Nyonskreisel.

- Sonntag, 28. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr im Berufskolleg Eifel, Loshardt 2, in Kall.

- Donnerstag, 4. März, 17 bis 20 in Dreiborn (Mehrzweckgebäude, Oestlingsweg).

- Sonntag, 14. März, 8.30 bis 12.30 Uhr in der Grundschule Zingsheim, Petrusstraße 5 und von 9 bis 13 Uhr in der Weilerswister Gesamtschule, Martin-Luther-Straße 26.

- Freitag, 19. März, 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Schmidtheim, Bahnhofstraße 58.

- Dienstag, 23. März, 15 bis 19 Uhr, im Kurhaus Gemünd, Kurhausstraße 5.

- Donnerstag, 25. März, von 15.30 bis 20 Uhr im Rotkreuz-Zentrum Mechernich, Bruchgasse 34

- Freitag, 26. März, 16 bis 20 Uhr, in der Mimi-Renno-Halle, Im Goldenen Tal 6a,

- Montag, 29. März, von 17 bis 20 Uhr in der Lommersumer Mehrzweckhalle, Löwener Straße.