Stunde der Gartenvögel lädt zum Mitmachen ein

Von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Mai findet deutschlandweit die 16. Stunde der Gartenvögel statt. Der NABU Kreis Euskirchen ruft dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. In diesem Jahr hat sich der NABU etwas ausgedacht, wie ganze Familien sich mit Ihren Kindern auf die Aktion vorbereiten können.

»Unsere Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Über das große Interesse an der heimischen Natur freuen wir uns sehr«, so Uwe Wedegärtner vom NABU Eus­kirchen. »Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse.«





Natur vor der Haustür

Viele Menschen haben in den letzten Wochen während der Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür wieder neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie bei Blaumeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren. »Wir hoffen, dass sich dies in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt«, so Uwe Wedegärtner.

Und um sich in der ganzen Familie mit einem abwechslungsreichen Programm darauf vorbereiten zu können, hat der NABU Euskirchen auf seiner Homepage ein Programm zusammengestellt, das sicher interessante Freizeitbeschäftigungen mit Naturschutz in der eigenen Umgebung zulässt. Der Naturschützer rät: »Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet machen. Und wann könnte man das besser machen, als in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, in denen den Eltern die Ideen zur Beschäftigung mit den Kindern langsam ausgehen«. Auf der Seite www.nabu-euskirchen.de/... Stellt der NABU immer wieder neue Ideen zusammen, wie man seine Umgebung gemeinsam mit seinen Kindern, oder auch ohne Kinder, nur für sich, naturschutzgerecht gestalten kann.Hier finden sich wertvolle Informationen und Tipps zur Garten- und Balkongestaltung oder auch zum Basteln.





Aktion für die ganze Familie

Der NABU rät, mit der Mitmachaktion für die ganze Familie zu beginnen.

»Jetzt, am 8. Bis 10. Mai, steht die Stunde der Gartenvögel unmittelbar bevor, eine Aktion, bei der jeder mit seiner Vogelzählung zu einer großen wissenschaftlichen Vogelzählung beitragen kann«, so Uwe Wedegärtner.

Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.nabu-euskirchen.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 18. Mai.

Und zur Vorbereitung und um den Spaß und die Vorfreude auf die Aktion zu erhöhen, hat der NABU Euskirchen auf seiner Internetseite ein paar Tipps, Teilnahmebögen und Videos vorbereitet oder verlinkt. Infos unter: www.nabu-euskirchen.de



Unter den Teilnehmern der Stunde der Gartenvögel verlost der NABU zwei Ferngläser als Hauptgewinn. Acht Spatznistkästen »Oklahoma« 34 mm vom www.NABU-Shop.de, acht Vogeltränken »Vierno« von www.vivara.de, jeweils fünf Exemplare der Bücher »Welcher Gartenvogel ist das?« von Kosmos und »Bei dir piept’s wohl! Lerne mich kennen und tu was für mich«.