Tierärztlicher Notdienst hat seinen Preis

Gladiators: Angeschlagene Schwaben zu Gast in der Arena

Trier. Die RÖMERSTROM Gladiators empfangen am Freitag, 10. Januar, das TEAM EHINGEN URSPRING in der Arena Trier. Ehingen zeigt seit der schweren Verletzung von Dan Monteroso eine schwache Bilanz. Schon am kommenden Dienstag geht es für die Gladiators in Chemnitz weiter.