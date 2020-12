Unfallorte in drei Dimensionen

Students looking to buy weblink online can take advantage of such offering to get their papers at a low cost without having to compromise on quality. By following these guidelines, you improve your chances of getting a well-written paper at an affordable cost. However, we need to caution that even bearing these guidelines in mind, there is always that marginal likelihood that you may Die Vorteile des 3D-Scanners: Er dient der spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme und ergänzt das bisherige Monobildverfahren und soll es zukünftig ersetzen.

Das rund 80.000 Euro teure Gerät ermöglicht eine wesentlich höhere Genauigkeit bei der Erfassung von Unfallstellen. Der Scanner erkennt das, was auch das menschliche Auge sieht. So können zum Beispiel virtuell Beschädigungen an Fahrzeugen noch besser erfasst werden. In der dreidimensionale Aufzeichnung des Unfallorts können die Unfallermittler im Nachgang zum Beispiel verschiedene Blickwinkel einnehmen, Distanzen messen und an Beweisstellen heranzoomen. Auch vor Gericht können durch die neue Technik virtuelle Begehungen des Unfallortes durchgeführt werden.

Der Scanner ist kastenförmig, wird auf einem Stativ aufgestellt und erstellt verschiedene Fotoaufnahmen, die später mittels Spezialsoftware an einem Hochleistungscomputer zu einer digitalen Aufnahme des Unfallorts zusammengefügt werden. Polizeirat Wolfgang Eifinger, der Leiter der Direktion Verkehr, ist froh, dass die Kreispolizeibehörde Euskirchen eine von insgesamt elf Behörden in Nordrhein-Westfalen ist, die solch einen 3D-Scanner vorhält und einsetzt. »Es macht unsere Arbeit leichter und effizienter«, so Eifinger.

Außerdem wurde beim Pressetermin in Mechernich ein neues Messgerät zur Geräuschmessung vorgestellt. Damit können technische Manipulation an Fahrzeugen festgestellt werden. Das Messgerät wird von den Beamten bei bei Verkehrskontrollen eingesetzt. Wer aufgrund von Manipulationen am Fahrzeug zu laut unterwegs ist, dem drohen hohe Strafgelder.