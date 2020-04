Update: 142 Corona-Erkrankte im Kreis

Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach Stadt. Vier verschiedene Autos sind in der Nacht zum Samstag, 11. April, im Kohleweg in Bad Kreuznach von unbekannten Tätern aufgebrochen worden.n der Nacht zum 11.04.2020 kam es in Bad Kreuznach im dortigen Kohleweg zu insgesamt vier Pkw-Aufbrüchen. Ein unbekannter Täter schlug jeweils die Seitenscheiben an den ordnungsgemäß geparkten Pkw ein und durchwühlte dann das Wageninnere. Durch die…