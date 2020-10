Update: 36 Corona-Positive im Kreis

Mehren: Blitzer an der A 1 angezündet

Mehren. Unbekannte haben die Geschwindigkeitsmessanlage an der A 1 bei Mehren in der Nacht auf Montag in Brand gesetzt. Bisher Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 5. Oktober, am Autobahndreieck Vulkaneifel eine Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei angezündet und stark beschädigt. Gegen 4.55 Uhr hatte ein Zeuge den Brand der Anlage gemeldet, die neben der…