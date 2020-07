Update: 57 Corona-Erkrankte im Kreis

Somit beläuft sich die Zahl der erfassten Infizierten auf 57 (51) im Kreis Euskirchen. Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im Kreis 5 (6) begründete Verdachtsfälle.

Da die Tendenz wie in ganz Deutschland leicht steigend ist, appelliert Landrat Günter Rosenke noch einmal dringend an die Bürgerinnen und Bürger, die AHA-Regel (wieder) konsequent zu befolgen: Abstand wahren - Hygiene beachten - Alltagsmasken nutzen. "Der seit mehreren Tagen anhaltende Anstieg der Coronazahlen bereitet mir Sorgen. Von den guten Zahlen, die wir noch vor wenigen Wochen vermelden konnten, sind wir leider ein gutes Stück entfernt. Wir haben es alle in der Hand, dass die Infektionskurve flach bleibt."

Beim gestrigen Test in der Flüchtlingsunterkunft in Mechernich seien nach Angaben der Kreisverwaltung "nur" zwei weitere positive Fälle registriert worden (insgesamt jetzt 37). Daher habe das Gesundheitsamt entschieden, dass die Quarantäne in Teilbereichen der Einrichtung (dort, wo bisher die negativ Getesteten abgesondert waren) aufgehoben werden könne. Ein Teil der Bewohner kann somit die Einrichtung wieder verlassen.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sei gestern ein Mitarbeiter der Zülpicher Tafel positiv getestet worden. Daher seien vorsichtshalber weitere fünf Mitarbeiter in Quarantäne geschickt und getestet worden. Die Ergebnisse liegen laut Kreis noch nicht vor.

Nach Kommunen:

Bad Münstereifel: 2 Erkrankte, 59 Genesene und 2 Verdachtsfälle.

Blankenheim: 0 Erkrankte, 19 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Dahlem: 0 Erkrankte, 9 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Euskirchen: 6 Erkrankte, 199 Genesene, 1 Verdachtsfall.

Hellenthal: 1 Erkrankte, 8 Genesene und 1 Verdachtsfall.

Kall: 1 Erkrankte, 17 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Mechernich: 41 Erkrankte, 66 Genesene und 1 Verdachtsfall.

Nettersheim: 0 Erkrankte, 13 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Schleiden: 1 Erkrankter, 57 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Weilerswist: 2 Erkrankte, 32 Genesene und 0 Verdachtsfälle.

Zülpich: 2 Erkrankte, 34 Genesene und 1 Verdachtsfall.

