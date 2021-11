Â»Viele Jugendliche suchen ihre ChanceÂ«

Geldautomat in Polch gesprengt

Polch. Die Polizei hat nach der Sprengung eines Geldautomaten durch unbekannte Täter in Polch am Montag, 1. November, gegen 2.24 Uhr, eine Fahndung eingeleitet und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.