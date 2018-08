Wer kennt diesen Mann?

Am gleichen Tag versuchte der Täter mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten der Volksbank in Euskirchen Geld abzuheben. Die Videoaufzeichnungen zeigen eine männliche Person als Tatverdächtigen. Die Polizei Euskirchen sucht nun nach richterlichem Beschluss auf Grundlage eines angefügten Bilds nach Zeugen, die Auskünfte zur Identität des Mannes machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 / 799-570 od. 02251 / 799-0.