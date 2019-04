Wieder zu Gast in der eigenen Heimat

Denn auf ganz engem Raum konnte nicht nur er in der vermeintlichen Idylle der Eifel erleben, was Heimat bedeuten kann. Auf der einen Seite ist da die ruhige, grüne Oase, in welcher der Kunsthof Greven am Rande des 35-Seelen-Dorfes Honerath liegt. Auf der anderen Seite zeigt der beeindruckende Flüchtlingstreck im Garten des Hofes, dass viele Menschen ohne ihre Heimat durch Flucht und Verfolgung leben müssen.

Pate des Aktionstages

»Das ist ein krasser Kontrast, aber ich finde es gut«, sagte Stephan Brings, der wieder einmal Pate des Aktionstages »Zu Gast in der eigenen Heimat« ist, der am Sonntag, 7. April, bereits zum sechsten Mal stattfinden wird. Die Vorstellung dieser erfolgreichen Reihe fand dieses Mal bei den Künstlern Paul und Rita Greven auf ihrem wirklich sehr sehenswerten Kunsthof statt. »Natürlich sind wir bei diesem Aktionstag wieder mit dabei«, freut sich Paul Greven auf viele interessante Besucher. Er wird den Besuchern dann nicht nur den Flüchtlingstreck vorstellen, sondern auch über sein Projekt für die nächsten zwei Jahre berichten.

Flüchtlingsdorf in Planung

»Ich werde«, verriet der Künstler, »ein Flüchtlingsdorf, ein Friedensdorf bauen.« »Unsere Heimat ist eine lebendige und lebenswerte Region, die nicht nur auf zahlreiche Naturschätze, sondern auch auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurückblicken kann«, sagte Iris Poth, Geschäftsführerin der Nordeifel Tourismus GmbH. Sie freute sich darüber, dass bei der sechsten Auflage der Veranstaltung am 7. April wieder 31 Partner mit von der Partie sind. »Sie werden«, so Poth, »die Nordeifeler bei freiem oder um 50 Prozent ermäßigtem Eintritt wieder zu spannenden touristischen Erlebnissen einladen.«

Hoffnung auf rund 1800 Besucher

Bei entsprechendem Wetter hofft man, rund 1800 Besucher an den diversen Veranstaltungsorten begrüßen zu können. Keine unrealistische Einschätzung, konnte man in den letzten zwei Jahren rund 1500 Besucher zählen. Sabine Preiser-Marian freute sich als Bürgermeisterin der Stadt Bad Münstereifel, dass gleich fünf Teilnehmer an diesem Aktionstag aus ihrem Stadtgebiet kommen - unter ihnen natürlich auch der Kunsthof Greven.

Infos

Bei der sechsten Auflage von »Zu Gast in der eigenen Heimat« sind vier Partner zum ersten Mal dabei: Die ene-Unternehmensgruppe, die Kartbahn Dahlemer Binz, der Krewelshof Eifel sowie der ZAB Eventhof «Zum alten Brauhaus"

12 Partner sind bereits seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2014 dabei.

Von den 31 Teilnehmern werden 39 Aktionen angeboten.

Die Partner im Überblick

Auf dem Programm des Aktionstages am Sonntag, 7. April, stehen folgende Angebote:

AKIVI Kinder Abenteuerland: Spiel, Spaß und Bewegung

ArsKRIPPANA: Krippenausstellung: Exponate aus der ganzen Welt

Ausweichsitz der Landeszentralbank NRW: Ausflug in die Zeit des kalten Krieges

Bergbaumuseum Mechernich und Besucherbergwerk „Grube Günnersdorf“

Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“: Führung im „Tiefen Stollen“

Dokumentation zur Geschichte von Neuhütte: Alte Industriegeschichte erkunden

Dr. Axe-Stiftung: Kunstkabinett auf dem Hasenberghof

Eifelmuseum Blankenheim: „Römer und ihre Kulinarik“ – Familienprogramm an der Römervilla Blankenheim

ene-Unternehmensgruppe: (Ein-)Blick in das Herz einer Windenergieanlage

Flugplatz Dahlemer Binz: Wo die Freizeit Flügel hat

Handwebmuseum Rupperath: Weben wir früher …

Hochwildpark Rheinland: Hautnahe Begegnungen mit Wildtieren

Hürten-Museum im Romanischen Haus: Romantik im 12. Jahrhundert

Kartbahn Dahlemer Binz: Benzin im Blut?!

Krewelshof Eifel – Vom Feld auf den Teller: Ab ins Feld mit Bauer Theo

Kulturhof Velbrück: Kultureller Staffellauf zu den verborgenen Schätzen in Metternich

KunstForumEifel: Kunst, Kunst, Kunst … schauen, fragen und mitmachen!

Kunsthof Greven: „Der Flüchtlingstreck“

LVR-Freilichtmuseum Kommern: Rheinische Reise in vergangene Zeiten

LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller: Surrende Spinnmaschinen und donnernde Webstühle

Nationalpark Eifel: Familientour mit Junior Rangern

Nationalpark-Zentrum Eifel: Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“

Naturzentrum Eifel: Römisch „op Platt“

Römerstadt Zülpich: „Versteckte“ Orte mit dem Rad rund um Zülpich

Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur: 2.000 Jahre Badekultur

Römische Kalkbrennerei: Blick in die römische Branntkalkherstellung

Salvatorianer-Kloster Steinfeld: Ein Blick hinter Klostermauern

Schwanen-Apotheken-Museum: Entdeckungsreise durch die 400 Jahre alte Apotheke

Seepark Zülpich: Urlaubstag Seepark

Stadtmuseum Euskirchen: Sonderausstellung und Filmvorführung „HeimatStadtEuskirchen“

Vogelsang IP: Geländeführung und Ausstellungsführung

ZAB Eventhof – Zum Alten Brauhaus: Lecker Essen … und Zaubershow

Nähere Informationen zum Programm können Interessierte unter www.nordeifel-tourismus.de abrufen.