Zahl der Omikron-Fälle im Kreis nimmt deutlich zu

Bitburger Impfzentrum hat noch freie Termine

Bitburg. Das vom Eifelkreis Bitburg-Prüm in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm betriebene Landesimpfzentrum am Wasserturm in Bitburg nimmt am Freitag, 7. Januar, seinen Betrieb auf und hat noch Termine im Januar frei.