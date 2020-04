Eine ganze Stadt singt am Ostersonntag

Bad Sobernheim. Ein Netz aus Klängen will die Evangelische Kirchengemeinde am Ostersonntag über der Stadt ausbreiten. Sie lädt die Menschen ein, zur üblichen Gottesdienst-Zeit um 10.30 Uhr von Balkonen vor Haustüren, an offenen Fenstern oder aus Gärten heraus bekannte Osterchoräle anzustimmen. Da sich die Gläubigen derzeit nicht in der Kirche zum Gottesdienst versammeln können, soll das wichtigste Fest der Christenheit auf diese Weise gefeiert werden.

