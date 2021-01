Zugang zu Kunst und Kultur fÃ¼r alle

Title: blog here Subject: free ebooks get paid to write essays and user guide get paid to write essays download as reference instruction get Das Regionale Bildungsbüro entwickelte ein sogenanntes „Kommunales Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung“ für den Kreis Euskirchen. In diesem Konzept werden die Vielfalt der bereits vorhandenen Angebote und Strukturen, die bisherigen Schritte zur Förderung und die gesteckten Ziele zum weiteren Ausbau dargestellt. Dieses Konzept wurde durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW ausgezeichnet und mit einem Preisgeld von 15.000 Euro zur weiteren Förderung der kulturellen Bildung im Kreis Euskirchen prämiert.

Neue Anlaufstelle

Im Regionalen Bildungsbüro wird eine „Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung" für den Kreis Euskirchen aufgebaut. Diese Stelle soll zukünftig als Schnitt- und Anlaufstelle für die zahlreichen Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich dienen. Perspektivisch soll folgendes Bildungsziel umgesetzt werden: Allen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen im Kreis soll der Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht werden – unabhängig von ihren sozialen und ökonomischen Voraussetzungen.

Digitale Netzwerkveranstaltung

Für den 4. März 2021 plant die Koordinierungsstelle eine erste Netzwerkveranstaltung „Kulturelle Bildung im Kreis Euskirchen“ – aufgrund der aktuellen Lage wird diese Veranstaltung digital stattfinden. Herzlich eingeladen sind alle Aktiven – Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter*innen (Kita, Schule, Jugendzentren, Außerschulische Lernorte etc.), Künstler*innen und Schüler*innen. Ziel der Veranstaltung ist es, ein Netzwerk zu schaffen, in dem Angebote und Bedarfe ausgetauscht und sich gegenseitig unterstützt werden kann. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, sind unter www.kreis-euskirchen.de/netzwerk-kulturelle-bildung eingestellt.

Zusätzlich kooperiert die Koordinierungsstelle mit der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung NRW“ im Landesprogramm „Kreativpotentiale entfalten NRW“. Das dortige Projektteam bietet Unterstützungsangebote zur kulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung für Lehrer*innen, Schulen und interessierte Kommunen. Am 15. Februar 2021 findet hierzu die landesweite Tagung „machBAR – Digitaler Fachtag zur kulturellen Unterrichtspraxis" statt. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessenten unter www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-schulen/kreativpotentiale-neu/lernbar

Am 19. April 2021 folgt die Auftaktveranstaltung von „Kreativpotentiale entfalten NRW“ für den Kreis Euskirchen. Weitere Informationen hierzu folgen.

Kontakt:

Regionales Bildungsbüro Kreis Euskirchen

Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung

Hendrik Kemper Vodegel

Tel.: 02251/ 15-1332 / Fax: 02251/ 15-985 E-Mail: hendrik.vodegel@kreis-euskirchen.de