Zweiter Nachweis der Omikron-Variante im Kreis

Hundeangriff - Halter kümmert sich nicht um verletztes Kind

Stadt Trier. Vermutlich ein Jack-Russel-Terrier hat sich am Samstag in Olewig in den Fußknöchel eines Neunjährigen verbissen. Die Halter setzten ihren Weg fort, ohne sich um die Schmerzenschreie des Kindes zu kümmern, teilt die Polizei mit und ruft Zeugen auf, sich zu melden.