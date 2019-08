Ahnengalerie aus vergangenen Zeiten zeigt Insektenfotos

Nach Ansicht der Künstler könnte folgendes bittere Realität werden: Die Insekten, die Jojo Ludwig mit aufwändiger Technik porträtiert hat, kann man nur noch auf alten Fotos und in abgenutzten Bilderrahmen sehen. Genau in diesem Stil präsentiert er seine spektakulären Makrofotos, die ausschließlich im nur circa 40 Quadratmeter großen Gartengrundstück direkt vor seiner Haustür aufgenommen wurden. Und zwar in den Jahren 2016 bis 2018, denn heute wären viele der sechsbeinigen Zeitgenossen nicht mehr vorzufinden.

Die meisten der abgebildeten Insekten blicken direkt in die Kamera; man könnte interpretieren, dass sie dies nicht ohne einen gewissen Vorwurf tun. Christiane Remmert hat zu jedem Bild ein Gedicht geschrieben, was immer im Stil der alten Märchen beginnt, „Es war einmal ...“ Beide Künstler hoffen, dass es nicht zum Szenario von "Es war einmal" kommen wird und dass die Insekten in großer Zahl zurückkehren und bleiben.

Die Ausstellung, die eine Kooperation mit der Interessengemeinschaft „Summen und Blühen“ ist, kann nach der Vernissage immer eine Stunde vor Beginn einer Veranstaltung besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, von Spenden, die „Summen und Blühen“ zugute kommen, wird niemand abgehalten.