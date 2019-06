Betrunkene Mofa-Fahrerin stürzt bei Abbiegemanöver

Am Freitagabend, um 20.30 Uhr beabsichtigte eine 31-jährige Mofa-Fahrerin in Rodert nach rechts auf die Schießbahnstraße abzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Mofa, kam auf den rechtsseitigen Grünstreifen, fuhr in den Graben und stürzte. Die Frau verletzte sich leicht (Schürfwunden). Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau volltrunken war. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.