fs 30. Januar 2021 Artikel teilen





Digitalisierung der städtischen Schulen schreitet voran

Laptops für Lehrkräfte und Schüler

Bad Münstereifel. Kürzlich hat die Stadt Bad Münstereifel Laptops für die Lehrkräfte sowie für die Schüler der weiterführenden Schulen in Bad erhalten. Die Geräte werden in der Zeit der Pandemie und der Notwendigkeit zum Distanzunterricht leihweise an Kinder und Jugendliche mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können, verteilt.