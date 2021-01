Erneut SachschÃ¤den durch Graffiti-Schmierereien

To better understand this subject Uk Essay Writing Service area, students can avail the services of our experts and come up with the best possible HRM solutions or assignments. Order now. Play tour Order now. New customers can save 30% on their first Order Now. Our Services. December. Please enter your name. Date: Sep 16, 2019. Home; Software; Essay Generator ; Discipline: Economics. Discipline Erneut entstanden der Stadt Bad Münstereifel große Schäden durch Vandalismus. Betroffen waren eine Hauswand, zwei Rollläden und die Haustür eines Hauses in Arloff (Auf den Schmitten); ein Container der Prinzengarde, der neben der Mehrzweckhalle in Arloff (Im Floting) abgestellt ist; die Fassade eines Musikheims (Im Floting); das Wartehäuschen für Ersatzspieler, einen Container sowie den Kiosk am Sportplatz (Im Floting); die Mehrzweckhalle in Arloff-Kirspenich sowie Gebäudeteile der alten Kalkbrennerei in Bad Münstereifel-Iversheim (Kalkarer Weg).

Die Stadt Bad Münstereifel hat die Sachbeschädigungen an städtischen Einrichtungen bei der Polizei zur Anzeige gebracht, damit die Ermittlungen der Polizei aufgenommen werden können. Zudem bittet die Stadtverwaltung um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise an die Kreispolizeibehörde in Euskirchen Tel.: 02251-799295 oder die Stadtverwaltung Bad Münstereifel Tel.: 02253/505 236; Fax.: 02253/505 114; E-Mail: info@bad-muenstereifel.de; Marktstraße 11, 53902 Bad Münstereifel.