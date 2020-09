Eröffnung im Frühjahr 2021

Nachdem vor mehr als drei Jahren das letzte Lebensmittelgeschäft in Houverath schließen musste, blieb den rund 2.800 Bewohnern in den unmittelbar anliegenden Dörfern Wald, Scheuren, Lanzerath, Maulbach, Limbach und Eichen im Münstereifeler Höhengebiet nichts anderes übrig, als weite Wege auf sich zu nehmen, um Dinge des täglichen Bedarfs zu besorgen.

Damit ist bald Schluss, denn die Bagger sind angerollt und der Spatenstich für den Discounter NORMA in Wald vollzogen. »Wenn der Wettergott mitspielt und der Winter nicht all zu kalt und lang wird, eröffnen wir definitiv noch vor Ostern 2021«, verkündet Alfred Rausch, Expansionsleiter der NORMA Lebensmittelvertriebsstiftung & Co. KG. Durch den Standort im Gewerbegebiet an der L113 zwischen Rheinbach und Schuld und mit der Nähe zur Autobahn A61 hofft man zudem auf viele Berufspendler als Kunden gewinnen zu können.

Der Lebensmittel-Discounter entsteht auf dem 7.800 Quadratmeter großen Grundstück »Webersbenden 11«. »Das Thema war sehr brennend. Ich bin froh, dass es nun endlich losgeht«, so Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian beim Spatenstich.

2,8 Millionen Euro werden investiert

Der Discounter wird rund 1.300 Quadratmeter groß und beinhaltet eine eigene Bäckerei mit Außenbereich. »Wir haben viele durstige Junggesellen in den umliegenden Dörfern, von denen ich nach einem dazugehörigen Getränkemarkt gefragt werde. Dazu kann ich nur sagen, dass wir versuchen, ein entsprechendes Getränkeangebot zu schaffen«, so Preiser-Marian. Zudem sorgen 100 Parkplätze für entspanntes Beladen. Rund 2,8 Millionen Euro werden am Standort investiert. Zwischen 10 und 15 Mitarbeiter werden für den Discounter eingeplant, die sowohl in Voll- und Teilzeit arbeiten sollen.