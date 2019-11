Frau verliert Kontrolle über Traktor und fährt Ehemann an

Bad Münstereifel feiert 50 Jahre Kommunale Neugliederung

Bad Münstereifel. Mit dem Gesetz zur Neugliederung des Kreises Euskirchen vom 10. Juni 1969 wurde zum 1. Juli 1969 die neue Stadt Bad Münstereifel geschaffen. Dieses Jubiläum, das man eigentlich schon im Sommer hätte feiern können, verband die Stadt Bad Münstereifel mit zwei Jubiläen des Rates der Stadt: Am 9. November 1969 wurde der erste Rat der neuen Stadt gewählt, weshalb man auch hier einen 50. Jahrestag begehen konnte. Gleichzeitig erinnerte man bei der Feierlichkeit an die erste urkundliche Ratsverfassung, die der Stadt am 10. November 1454 – mithin also vor 565 Jahren – verliehen wurde.