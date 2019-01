Heino als Highlight des Abends

Heino wurde im festlichen Rahmen die Ehrenbürger-Urkunde von Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian verliehen.

1979 sind Heinz Georg Kramm und seine Frau Hannelore von Zülpich in die Kurstadt gezogen. »Das haben wir Dir, liebe Hannelore, zu verdanken«, erzählt Preiser-Marian. Denn als sie eines Tages im Garten ihres Hauses in Zülpich stand und ihren Blick in die Ferne schweifen ließ, zählte sie sieben Kirchturmspitzen. Preiser-Marian weiter: »Das flache Land entfachte Deine Sehnsucht nach Bergen«. Diese liegt der Österreicherin nämlich im Blut. »Bei all Deiner Berühmtheit, dem Erfolg, den Reisen und Auftritten in der ganzen Welt bist Du deiner Wahlheimat immer treu geblieben«, lobt die Bürgermeisterin den Kult-Sänger. Und weil er nicht zuletzt auch den Tourismus in der Stadt richtig hat aufleben lassen, wurde ihm feierlich die Ehrenbürger-Urkunde verliehen. »Wir fühlen uns hier einfach sehr wohl. Ich bin Ihnen stets ergeben«, sprach Heino seinen Dank aus.

Rückblick und Ausschau

Vor dem großen Festakt gab die Bürgermeisterin den geladenen Gästen in der Konviktkapelle des Schulzentrums einen Rückblick auf das vergangene Jahr mit vielen positiven Ereignissen. Dazu gehörte die Verkündigung der Ansiedlung eines Norma im Höhengebietsort Wald, der 2020 eröffnen soll, sowie die Eröffnung des Edeka-Centers in der nördlichen Vorstadt. Für positive Schlagzeilen sorgte auch die erste Eheschließung im Astropeiler Stockert und die Grundsteinlegung der Kindertageseinrichtung in Arloff-Kirspenich.

»Die Hoffnung auf ein bewegtes neues Jahr hat sich bereits im Januar für Bad Münstereifel erfüllt. Nachdem unser Haushalt genehmigt war, konnten wir mit unseren geplanten Vorhaben beginnen«, verkündet Sabine Preiser-Marian. Um nur einige davon zu nennen: 600.000 Euro fließen in Fahrzeuge und Gebäude für die freiwillige Feuerwehr. Die räumliche Erweiterung der Offenen Ganztagsschule Arloff ist mit 250.000 Euro veranschlagt. Für die Deckung des Bedarfs an Kita-Plätzen in Schönau sind 600.000 Euro vorgesehen. Die Sanierung des Sportplatzes schlägt 2019 mit 450.000 Euro zu Buche und für die Entwicklung dörflicher Infrastruktur stehen pauschal 50.000 Euro zur Verfügung.

»Auch das City Outlet entwickelt sich weiter und wird vor den südlichen Toren der Stadt weitere Flächen für Stores errichten«, so die Bürgermeisterin.

Verleihung des Ehrenamtspreises

Im Rahmen des Neujahrsempfangs verlieh Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian den Ehrenamtspreis an: